فهمي: أستصعب الوصول إلى حكومة قبل التسوية الدولية الجديدة

اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، ان “إعاقة تشكيل الحكومة لها أسباب أعمق بكثير مما يبدو”، وإذ رحب بدعوة رئيس الجمهورية للرئيس المكلف الى قصر بعبدا،” وقال في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية” : “الحمد لله شهدنا بسبب ذلك هبوطا للدولار بقيمة 5 آلاف ليرة”، معتبرا ان هذا يؤكد ان لعبة الدولار سياسية وليست اقتصادية، لافتا إلى ان أي توافق سياسي وحلحلة بين الدول الكبيرة والإقليمية، تنعكس انفراجا للوضع في لبنان، مؤكدا انه متفائل جدا بخروج لبنان من أزماته المستعصية رغم كل الصعاب والتحديات.

وردا على سؤال حول المخاوف من أحداث أمنية قال: “أنا كوزير داخلية مهمتي مرتبطة بالسياسة، والمنظومة السياسية والأمنية منظومة واحدة، فإذا كان هناك خلافات سياسية حادة، ليس هناك من أمن، وما جرى في بعبدا «نفس» الشارع، ونأمل ان نصل الى النتائج المرجوة.”

وأضاف: «أنا أدق ناقوس الخطر، وأطلب من المعنيين والسياسيين والأحزاب الفاعلة، ضرورة التوافق لتشكيل حكومة إنقاذ لما تبقى من هذا الوطن، مبديا الأسف الشديد كونه لم يلتقط أحد هذا الإنذار.”

وأبدى الوزير فهمي تخوفا وقلقا كبيرا من الأشهر المقبلة من مغبة رفع الدعم.