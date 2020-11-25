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فهمي عن هروب السجناء: التقصير ثابت على العناصر الأمنية التي كانت مولجة بحماية النظارة

منذ 50 دقيقة
محمد فهمي

محمد فهمي

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كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي انه أعطى توجيهاته الحازمة الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بضرورة محاسبة كل المسؤولين عن هرب عشرات السجناء من نظارة قصر عدل بعبدا.

ولفت لصحيفة “الجمهورية” الى انّ التقصير ثابت على العناصر الأمنية التي كانت مولجة بحماية النظارة، وبالتالي ستُتخذ في حقها العقوبات اللازمة، «أمّا احتمال حصول تواطوء بين تلك العناصر وبعض الفارّين فهو موضع تحقيق، واذا ثبت وجوده فسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق المتواطئين، استناداً الى القوانين المرعية الاجراء».

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