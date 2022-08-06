في فصل الصيف.. اليكم كيفية حفظ الخبز من التعفن لمدة 14 يوم

يعاني اغلبية الاشخاص من مشاكل واعطال في ثلاجتهم بسبب الحرارة المرتعفة، ما يدفهم الى رمي الاطعام منها، وفي هذه الحالة قد يفسد الطعام بها وبما فيها الخبز، حيث يبدأ الخبز في التعفن بعد ٧ أيام من وضعه في غرفة جيدة التهوية، ولكن هناك طرق طبيعية قد تساعدك في الحفاظ على الخبز لمدة ١٤ يوم على التوالي.

وللحفاظ على رغيف الخبز بعيدًا عن العفن يقترح أحد الخبراء استخدام الخضار للحفاظ على الرغيف طازجًا، إذ شارك خبير المستهلك توم تشيرش، سر تخزين الطعام الخاص به.

وأوضح تشيرش أنه عندما يتعلق الأمر بالخبز فإذا فتحت رغيف لعمل شطيرة، واكتشفت أنه قد تعفن، فكر في وضع قطعة من الكرفس في كيس الخبز.

وهنا لن يصبح رغيفك جافًا ومتعفنًا بنفس المعدل، حيث يمكن أن يظل الخبز الذي يتم شراؤه في المتجر صالحًا لمدة تصل إلى 14 يومًا في الثلاجة.

كما أنه هناك طريقة أخرى لضمان عدم جفاف شرائح الخبز وهي الاحتفاظ بأطراف الخبز داخل الكيس، إذ يمكنها امتصاص الأكسجين الذي يجعل الخبز تالف.