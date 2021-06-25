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قاطيشه: لا "تهريب" بل إلغاء للحدود

25 - يونيو - 2021
وهبي قاطيشه

وهبي قاطيشه

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أكد عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية النيابية النائب وهبي قاطيشه أنّ ما يحصل حاليا فيما خصّ المواد المدعومة لم يعد يصحّ أن نطلق عليه صفة “التهريب” فهو إلغاء للحدود مع سوريا غير مقبول.

واعتبر في حديث عبر “الشرق الأوسط” أنّ المواطن الذي بات يعيش تحت وطأة الفقر وفقدان المحروقات والأدوية التي تهرب إلى سوريا أخذ على عاتقه محاربة التهريب بيده في ظلّ غياب الدولة.

وأشار قاطيشه إلى أنّه ليس من السهل أن يرى المواطن صهاريج وشاحنات تهرب مواد مدعومة من ماله ليستفيد منها شعب آخر بينما هو يعيش في كنف دولة تتعامل وكأنها غير مسؤولة عن الحدود أو عن تأمين الأساسيات له، متوقعا أن تزيد هذه الحوادث والإشكالات الأمنية ما دامت الدولة غائبة.

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