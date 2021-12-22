الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قراءة قانونيّة مفصلة لقرار المجلس الدستوري

22 - ديسمبر - 2021
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

الأنباء
A A A
طباعة المقال

أشار الخبير القانوني سعيد مالك إلى أن “المجلس الدستوري تعذّر عليه الوصول إلى قرار بخصوص الطعن المقدّم من قبل تكتل “لبنان القوي”، ما يعني أن القانون 8/2021 بات محصّناً، والسلطة الاجرائية ستحدد تاريخ الانتخابات لأن ذلك من صلاحيتها، وسينتخب المغتربون في دوائرهم الـ15 كما كان عليه الأمر في العام 2018”.

وذكر في حديث مع “الأنباء”، أنه “من المنتظر من رئيس المجلس الدستوري، وعملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 37 من النظام الداخلي، تنظيم محضر بالوقائع يعرض فيه مجريات ما حصل وبأن المجلس الدستوري فشل في البت بالطعن سلباً أو إيجاباً، ويبلّغ هذا المحضر لرئيس الدولة ورئيسي مجلس النواب والحكومة، وبذلك يكون المجلس الدستوري أسدل الستارة على الطعن وانتقلت الكرة إلى مرمى الحكومة للدعوة للانتخابات والقيام بما يلزم لاجرائها”.

وعن عدم أخذ المجلس الدستوري بالطعن واعتماد أكثرية عدد النواب الأحياء في مجلس النواب وليس أكثرية كافة الأعضاء، لفت مالك إلى أنه “كان يقتضي على مجلس النواب التصويت بالأكثرية المطلقة من العدد المشكل به قانوناً، ولكن هناك اجتهادات تتكلّم عن إمكانية احتساب الأعضاء الأحياء، وهذا الأمر اجتهاد مبني على الفقه الدستوري، والمجلس الدستوري لم يستطع الفصل في هذا الموضوع”.

    المزيد من الصحافة

    وزير الخارجية اليمني
    وزير الخارجية اليمني: لبنان أعلن أنه اعتمد سياسة النأي بالنفس لكننا لا نرى ذلك
    الحكومة - لبنان
    الأزمة الحكومية تتفاقم تحت أنظار العرب في بيروت
    شارع المصارف
    ارتياح حذر في القطاع المصرفي... وهذا ما أقرّ به مسؤول!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة