قطار التأليف انطلق... والعبرة في برنامج الحكومة

رأى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب جورج عطالله أنّ “قطار التأليف انطلق لكن دونه عقبات ليست منتهية ولم تذلل بعد”، متسائلاً عن “الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لتقديم تشكيلته بهذه السرعة القياسية، إلا إذا كان يريد أن يظهر نفسه انه مستعجل لحل الأزمة”.

وعما يتوقعه من رئيس الجمهورية ميشال عون، رأى عطالله في حديث لـ”الأنباء” الالكترونية أنّ “المنطق يقول بتشكيل حكومة جديدة مع إمكانية الإبقاء على وزير أو وزيرين أو ثلاثة على أبعد تقدير وليس العكس”.

وفي موضوع التصويت على الثقة، قال إن “العبرة في برنامج الحكومة، فإذا تشكلت ورئيس الجمهورية موافق عليها، وأن يكون لديها برنامج أساسي بتبني رزمة القوانين لاستكمال الاتفاق مع صندوق النقد واقرار موازنة العام ٢٠٢٢ ومعالجة القطاع المصرفي تطبيق الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإعادة النظر بالنزوح السوري وترسيم الحدود البحرية ومعالجة الملف القضائي واستئناف التحقيق في انفجار المرفأ واخراجه من دائرة المراوحة والافراج عن القرار الظني”.