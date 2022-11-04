كركي: تعرفة الضمان تغطي 50 في المئة من الفاتورة الإستشفائية

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أمس التحويلات الخاصة بصرف 400 مليار ليرة لبنانية لصالح ‏الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كبدل نفقات مرض وأمومة. وأخذت التحويلات طريقها الى تنفيذ الإجراءات التي تضع المبلغ ‏المذكور في حساب الصندوق في غضون الساعات الـ 48 المقبلة. ولن يكون للمبلغ المحوّل وقع على نسبة التغطية للمنتسبين الى ‏الضمان، باعتبار انه مرصود في الموازنة العامة. وكانت سدّدت وزارة المال كما أوضح مدير عام الصندوق الوطني للضمان ‏الإجتماعي محمد كركي لـ»نداء الوطن» مبلغ 225 مليار ليرة سابقاً واليوم تمّ تحويل 400 مليار ليرة، اي بمبلغ إجمالي 625 مليار ‏ليرة، ونأمل أن يتمّ تسديد المبلغ المتبقّي وهو 625 مليار ليرة قبل نهاية السنة». لافتاً الى أنها «المرة الأولى بتاريخ الضمان التي ‏يحقّق فيها الصندوق دخلاً بقيمة 625 مليار ليرة للأموال المرصودة له بأقلّ من سنة‎».‎

وبذلك لن يؤدّي هذا المبلغ الى زيادة تسعيرة الضمان الإستشفائية والخارجية في الوقت الراهن بعد أن تمّ رفعها مرتين ونصف بناءً ‏على المبلغ المرصود في الموازنة. وبذلك تعرفات الضمان يجب أن تسدّد نسبة 50% من الفاتورة الإستشفائية ما عدا المستلزمات ‏الطبية والأدوية»، مشيراً الى «السعي لرفع التعرفة الى 5 مرات عن التعرفة القديمة‎».‎

اما عن موضوع الأدوية والمستلزمات الطبية، فيبحث الضمان بحسب كركي في «كيفية التعاون مع الدولة اللبنانية ووزارة الصحة ‏لإيجاد حلّ له وطريقة للتسعير وفق أقلّ تعرفة ممكنة، باعتبار ان المستشفيات تتقاضى التسعيرة بالدولار النقدي أو بسعر السوق ‏السوداء‎».‎

وكان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بناء على الأموال المرصودة في الموازنة، زاد تعرفة جلسة غسيل الكلى من 1,000,000 ‏ليرة لبنانية الى 1,250,000 ليرة من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء. مشدّداً على حرصه الشديد على تنفيذ سياسة الصندوق بعدم ‏تحميل مرضى غسيل الكلى أيّة أعباء مالية كون هذا العمل الطبّي يغطّيه الضمان 100%. وطالب كافّة المستشفيات والأطباء بالإلتزام ‏التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أيّة فروقات مالية من المضمونين تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين‎.‎

كما رفع كركي أمس في مذكّرة بدأ العمل بها منذ 3 ايام، تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليستيرول من 1,395,400 ل.ل. الى ‏‏4.200,000.ل.ل. من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء الذي رفع من 25000 ليرة الى 200,000 ليرة عن كل جلسة. وزيادة ‏التعرفات عن تلك المسجّلة أخيراً تتطلب كما اوضح تسديد الدولة الديون المترتبة عليها للضمان والتي تفوق الـ 5000 مليار ليرة‎.‎

زيادة تعرفات الهيئات الضامنة

وكانت الجهات الضامنة زادت التعرفة الإستشفائية كما يلي‎:‎

‎- ‎تعاونية الموظفين زادت التعرفة 4 مرات‎.‎

‎- ‎وزارة الصحة زادت بين 4 الى 6 مرّات‎.‎

‎- ‎الجيش عادت التغطية الى 100% بسبب المعاملة الإستثنائية للجيش وتمكّن قائد الجيش من توفير التمويل اللازم‎ .‎

يبقى التعويل على رفع الحدّ الأدنى للأجور من قبل لجنة المؤشّر التي يرأسها وزير العمل وتضم الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي ‏العام وجانباً من ممثلي القطاع الخاص، ما سيشكّل دفعة جديدة لزيادة التعرفة الإستشفائية بسبب دخول واردات إضافية الى الضمان. ‏وحول توقيت رفع الحدّ الأدنى قال كركي إن «التوقيت لا يزال غير معلوم، آملاً ان يدعو وزير العمل الى عقد جلسة للجنة المؤشّر في ‏هذا السياق نظراً الى التداعيات الإيجابية التي ستنعكس زيادة في مداخيل الضمان ومعها سترفع قيمة التغطية الإستشفائية للمضونين، ‏ولكن ذلك يتطلب طبعاً دراسة لتفادي اي تداعيات تضخمية ناجمة عنه وعدم «كًسر» الإقتصاد الوطني‎.‎