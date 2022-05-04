كريدية يتحدث عن سرقات “أوجيرو”

أوضح المدير العام لـ”اوجيرو” عماد كريدية أن أبرز ما تتم سرقته من معدات تابعة لـ”أوجيرو”، كابلات وبطاريات ومولدات ما يؤثر على الخدمات التي تقدمها الهيئة نتيجة غياب الموازنات والأموال اللازمة لشراء قطع بديلة.

و شرح في حديث لـ”الشرق الاوسط” أن كل الموازنة تذهب بالوقت الراهن لشراء المازوت الذي ارتفع سعره بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أنه نبه من تداعيات ما يحصل منذ أكثر من 6 أشهر من دون نتيجة.

وقال كريدية:” وزير الداخلية يقول لنا أبلغوني بهكذا عمليات وأنا أتحرك، لكن كيف نقوم بذلك وكيف نعرف نحن بشكل استباقي ماذا سيُسرق وأين؟ كما أن شرطة البلدية في المناطق لا تتعاون كما الأهالي”.