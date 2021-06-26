"كورونا" يطرق باب لبنان من جديد.. احذروا المتحورات

رغم تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إلّا أنّ تحذيرات عدة من أهل الاختصاص عادت لتصدر خوفاً من وصول المتحوّرات إلى لبنان، وتحديداً عبر الوافدين إلى مطار بيروت، وكان سبق لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن حذّر بدوره أيضاً عبر تغريدة له منذ يومين.

وفي هذا السياق، طالب النائب فادي علامة عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية بمراقبة أرقام المصابين رغم قلّتهم، كاشفاً أنّ نسبة الإصابات لدى الوافدين من الخارج، ومن دولٍ ما زال الوضع الصحي فيها غير سليم هي بحدود 15 إلى 20 في المئة، وهذا ما يدعو إلى للقلق، محذّراً من وجود سلالات جديدة تؤدي إلى انتقال العدوى، وداعياً إلى تفعيل أجهزة الترصّد بعد إجراء فحوص الـ PCR، ومتابعتهم ومنعهم من الاختلاط مع الآخرين إلى حين التأكد من عدم إصابتهم بكورونا.

ولفت علامة إلى أنّ “السلالة الجديدة سريعة العدوى بمعدل كل مصاب ينقل العدوى إلى ثمانية أشخاص، وهذا ما يدعو إلى الحذر، وضرورة تفعيل نظام الترصّد. ولو أنّنا استخدمنا هذا النظام منذ البداية لما وصل عدد المصابين في لبنان إلى هذا الحجم”.