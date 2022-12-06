الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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لا جديد رئاسيًّا.. ورسائل سياسيّة داخل البيت الواحد

منذ 3 ساعات
علم لبنان

علم لبنان

الأنباء
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صحيح أن لا جديد على مستوى الاستحقاق السياسي الأهم المتمثل بالانتخابات رئاسة الجمهورية، إلا أن اجتماع مجلس الوزراء في الأمس بعد الكباش ومحاولة تطيير نصاب الجلسة على أهمية جدول أعمالها الملحّ لا سيما في شقه الصحي، حمل الكثير من الرسائل السياسية داخل البيت السياسي الواحد، خصوصاً بعد رفع ثنائي حزب الله وحركة أمل الورقة الحمراء في وجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ما يؤشر الى فصل جديد من التوتر ما بين الضاحية الجنوبية وميرنا الشالوحي، حيث سيكون لباسيل موقف عصر اليوم على أثر انعقاد حكومة تصريف الأعمال.

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