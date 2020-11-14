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لا حكومة على المدى القريب

منذ 7 دقائق
تشكيل الحكومة

تشكيل الحكومة

اللواء
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بدأت مصادر معنية بالتأليف، تتحدث عن اسئلة باتت تعيد نفسها حول ما يمكن فعله إذا طال تشكيل الحكومة مشيرة إلى أن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون حول التشاور الوطني لم تتم الاستجابة لها بعد.

وأشارت عبر “اللواء”، الى أن أي تواصل بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لم يسجل أمس لكن هذا لا يعني أن زيارة الحريري بعبدا لن تكون واردة في أي توقيت.

ولكن مصادر سياسية مطلعة لاحظت عبر اللواء أنه ينتظر أن يصار إلى ترجمة النصائح الفرنسية حول الإسراع في تأليف الحكومة التي حملها الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل فإذا كانت هناك رغبة في السير بها قد تتبدل بعض المعطيات اما إذا استمر الوضع على حاله فقد يطول تأليف الحكومة ولذلك دعت المصادر إلى ترقب إلى ما بعد زيارة دوريل.. لا سيما في ضوء تنصل ممثلي الكتل والتيارات من وزراء تصريف الاعمال.

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