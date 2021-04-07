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لا حكومة في نيسان إلا بأعجوبة

8 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2021 7:58 صباحًا
القبس الكويتية
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استبعدت مصادر لبنانية سياسية متابعة للملف الحكومي عبر “القبس الكويتية” حصول أي انفراجات قريبة في عملية التشكيل، أقله في الأيام المقبلة.

ولفتت إلى أن ما بين الزيارات الدولية إلى لبنان وسفر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى الفاتيكان لا شيء يوحي بأي تحرك داخلي أو حلحلة خارجية، ما يؤكد أن لا حكومة هذا الشهر إلا إذا حصلت أعجوبة.

وأكدت الأوساط عينها أن الضغوط الدولية والعربية تتكثف في كل الاتجاهات بحثاً عن مخرج حكومي، سواء عبر زيارة وفود إلى بيروت أو عبر مشاورات واتصالات دولية ثنائية وثلاثية.

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