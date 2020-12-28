لا حكومة قبل نهاية السنة… لكن مبادرة الراعي مستمرة

أكدت مصادر بكركي، ان ما حدث في اللقاء الرابع عشر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، لم ينه مبادرة الراعي، الذي دعمها بالمزيد من الطاقة والزخم، بالإنذار الذي وجهه الى المسؤولين، لتشكيل حكومة، والا ستكون هناك خيارات أخرى.

وتخشى اوساط بكركي، من تمديد فترة الفراغ السياسي الحاصل حتى نهاية ولاية عون، بعد أقل من سنتين، وان يفضي هذا الفراغ الى تمديد عمر مجلس النواب الحالي، الخاضع لسيطرة الفريق الداعم للعهد، بذريعة عدم جواز الانتخابات في ظل حكومة تصريف أعمال، او بحجة الفشل في تشريع قانون انتخابات جديد، بما يقود الى تمديد ولاية الرئيس ميشال عون، كما حصل مع الرئيسين السابقين الياس الهراوي واميل لحود.

وفي المعلومات ان ثمة جدلا تشريعيا يدور الآن، حول طريقة احتساب نسبوية التصويت في مجلس النواب، وهل يجب ان تكون على اساس الدستور الذي يلحظ عدد اعضاء مجلس النواب 128 نائبا، او على اساس العدد الراهن الذي هبط الى 120 بعد استقالة ثمانية نواب، من حزب الكتائب والمستقلين.

ومنشأ الاهتمام بهذه المسألة، ان التمديد لرئيس الجمهورية او لمجلس النواب، يتطلب موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب. وبمقياس العدد الدستوري (128) يكون الثلث 86 نائبا، أما بحسبة الـ 120 نائبا يغدو الثلث 80 نائبا، وهذا العدد بوسع فريق الحكم وبدعم من حزب الله توفيره بشكل او بآخر، اما في الحالة الأولى، فسيكون ذلك صعبا للغاية.

ويلاحظ هنا ان المعارضة الحالية، هي التي خسرت باستقالة النواب الثمانية المستقلين، والذين تغاضت الحكومة عن حتمية انتخاب بدلاء لهم خلال مهلة شهرين فقط، وفق الدستور، ما يعني ان خطوة الاستقالة، كانت متسرعة.

وثمة اتجاه معاكس آخر يخشى فريق الحكم اعتماده من جانب المعارضين، اكثر من اي اتجاه سياسي او دستوري، ويتمثل بالتركيز الاعلامي على صحة رئيس الجمهورية ميشال عون (85 عاما) وهو ما درجت عليه بعض وسائل الاعلام، وقد جوبهت ببيانات نفي رسمية.