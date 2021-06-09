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لا حل للأزمة في ظل تحكم حزب الله بمفاصل الدولة

منذ ساعتين
لبنان

لبنان

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أكدت أوساط سياسية معارضة لـ “السياسة الكويتية”، أن ما قاله الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصرالله، يثبت بوضوح أن الحزب يتحكم بكل مفاصل الدولة في لبنان، وأنه قادر على القيام بكل ما يريد، لأنه ليس هناك دولة في لبنان، مشيرة إلى أنه بدل أن يستورد نصرالله المحروقات من إيران، فلماذا لا يقوم بمنع تهريب المواد النفطية إلى سورية عبر المعابر غير الشرعية التي يشرف عليها “حزب الله” وحلفاؤه؟

وأكدت: “إن الأزمة لا يمكن أن تجد طريقها إلى الحل طالما، أن الحزب يحكم سيطرته على مفاصل البلد، ويتحكم بالشاردة والواردة”.

ولفتت الأوساط، إلى أن “نصرالله يدرك أكثر من غيره أن استيراد المحروقات من إيران لا يمكن أن يحصل بهذه السهولة، وهو بحديثه عن استيراد البنزين والمازوت من إيران، يضيف كلاماً جديداً على ما سبق وقاله عن تزويد لبنان بالسلاح وبواخر الكهرباء من إيران، والتي لم ير لبنان شيئاً منها”.

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