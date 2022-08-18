لا رواتب لأحد الشهر المقبل إلّا إذا.. ماذا في أسرار الصحف الصادرة اليوم؟

أبرز ما جاء في أسرار الصحف في تاريخ 18 آب 2022

النهار

لوحظ ان العالم الاسلامي لم يبد ترحيبا كبيرا بعملية محاولة قتل سلمان رشدي في الولايات المتحدة الاميركية.

تبيّن ان ابنة قاسم سليماني متزوجة بنجل السيد هاشم صفي الدين ولا تحتاج الى مرسوم رئاسي للحصول على الجنسية اللبنانية التي تنالها تلقائيا بعد سنة من العقد اذا طلبتها.

استرعى الانتباه إقدام دولة خليجية تلعب دور الوسيط بين لبنان والخليج والعرب، على اتخاذ إجراءات مشدّدة حيال سفر العائلات اللبنانية، والإلتحاق بربّ العائلة، أو ما يسمى “لمّ الشمل”.

لوحظ أن بعض الإعلام المقرّب من “الممانعة”، لم يعطِ مساحة للقاء الذي حصل بين “حزب الله” والتقدمي الإشتراكي.

الجمهورية

يستعدّ بعض القريبين من مرجعية سياسية للانتقال الى العمل في الخارج بعد أن تم تأسيس بعض الأعمال ما بين الخليج وأوروبا.

دولة إقليمية كبرى عزّزت طاقمها الدبلوماسي والإداري بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة وما ستُسفر عنه اجتماعات فيينا.

سياسي يُقدّم نفسه مستشاراً لمرجع روحي أعلن أنه لا ينطق باسم هذا المرجع واتخذ هذه الخطوة بعد كثرة الانتقادات ورغبة في التمايز قبل الاستحقاق الرئاسي.

اللواء

عادت عاصمة أوروبية إلى التدخل لعدم بلوغ البلد شاطى الفوضى، في نهاية العهد الرئاسي، بإصدار مرسوم حكومة جديدة…

تأرجحت احتمالات ولادة الحكومة من عدمها بالتساوي مناصفة لدى أحد الوزراء المتابعين، من دون إسناد الموقف المرجح لأية شواهد أو معلومات موثوق بها..

كان وزير المال واضحاً في الاجتماع الوزاري: ما لم يتم تعديل الدولار الجمركي، فلا رواتب لأحد الشهر المقبل!

نداء الوطن

خفت حركــة رئيس تيار المردة ســليمان فرنجية على خط الرتشح للإنتخابات الرئاسية بعد المواقف السلبية منه التي أطلقها رئيس التيار ّ الوطني الحر جبران باســيل والرافضة ترشيحه. وبدا كأن فرنجية يعيد ترتيب أولوياته ً التأكد من حقيقة خصوصــا موقف “حــزب اللــه” على خلفية أنه ربمــا يكون غير بعيد عــن مواقف باســيل بالتخلى عنه.

اعتبرت أوساط مراقبة أن تورط اللبناني هادي مطر في محاولــة اغتيال ســلمان رشدي ســيكون وراء تغيير كبير في استراتيجية تعاطي أجهزة المخابرات الأمريكية مع اللبنانيين الشــيعة هناك ًخصوصا أن والــدة مطر أعادت تغيير نمط حياة ابنها إلى زيارة والــده في لبنان عام 2018 وكأنه عاد منخرطا للتحضير لعملية الاغتيال.

توقــف مراقبون عند توزيــع الإعلام الحربي في حركــة امل شريط فيديو يحاكي تحضريات عسكرية لإطلاق صواريخ ضد أهداف إسرائيلية.

البناء

يقول مسؤول كبير إن موعد البت بالطعون النيابية أمام المجلس الدستوري ينتهي في آخر تشرين الأول بعدما أعلن المجلس أن آخر موعد لإعداد التقارير هو نهاية أيلول ما يرجح إجراء الانتخابات الرئاسيّة في النصف الأول من تشرين الثاني، رغم المخاطرة بفراغ رئاسي لنصف شهر.

قالت مصادر سياسية إن تحرّكاً جدياً على مستوى تأليف حكومة جديدة يدور في كواليس الاتصالات بين المعنيين وإن لقاء بعبدا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سبقته أوراق متبادلة قرّبت المسافات بين الرئيسين، ووضعت المصادر نهاية الشهر الحالي موعداً لتظهير النتائج.

الأنباء

بدأ الخلاف داخل جسم نقابي يظهر الى العلن بشكل فاقع وبخلفيات غير واضحة.

اعادة احياء استحقاق كان قد طوي مع العلم ان الفترة الزمنية لا تسمح بانجازه الا اذا كان هناك من كلمة سر ما.