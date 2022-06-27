لبنان أمام أسبوعين حاسمين وصعبين

رأت مصادر وزارية لبنانية أن لبنان أمام أسبوعين حاسمين، مؤكدة أن كل الملفات الداخلية مرتبطة بمسار ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط”: “كل الملفات اللبنانية، بما فيها تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة نجيب ميقاتي، مرتبطة بمسار مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، التي تشكّل في المرحلة الحالية عامل ضغط على لبنان وتتحكّم بشكل مباشر أو غير مباشر بكل الاستحقاقات”.

وأضافت: “لا شك أن ملف الحكومة في جزء منه داخلي إنما تلعب المفاوضات الحدودية عامل ضغط على كل الأطراف في الداخل والخارج عبر التعاطي الدولي مع لبنان والمساعدات التي يفترض أن تقدم له”.

وتابعت: “لن تحصل حلحلة في أي قضية قبل أن تتوضح مفاوضات الترسيم وكأن الجميع ينتظر المسار الذي ستأخذه”، مشيرة إلى أن “المسؤولين في لبنان يتوقعون أن يحصلوا على رد من الوسيط الأميركي آموس هوكستين في الساعات القليلة المقبلة حول الموقف الإسرائيلي من الطرح اللبناني رغم أن المعطيات تشير إلى أن لا جواب من تل أبيب حتى الساعة بعد التعقيدات السياسية التي استجدت في إسرائيل”.

من هنا تتحدث المصادر عن “أسبوعين حاسمين وصعبين لتحديد معالم المرحلة المقبلة بما في ذلك تأليف الحكومة، إما أن نشهد حلحلة في جميع الملفات بينها ملف الغاز والكهرباء، أو نذهب إلى مزيد من التعقيد”.