أبلغت مصادر متابعة لزيارة وفد حزب الله الى موسكو جريدة “الأنباء الإلكترونية” أن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أبلغ الوفد أن “لبنان أمام فرصة أخيرة لن تتكرر، فإما أن تتشكل الحكومة في غضون أسبوع أو عشرة أيام على أبعد تقدير، وإما الذهاب الى الإنهيار”.

وبحسب المصادر فإن لافروف قال للوفد “على اللبنانيين أن يختاروا؛ إما أن يعيدوا بناء دولتهم أو أن العالم سيتخلى عنهم، فتلك هي فرصتكم الأخيرة”. وأفادت المصادر أن حزب الله نقل هذه الصورة الى الرئيس عون والنائب جبران باسيل الذي التقى الحاج وفيق صفا لهذه الغاية، وهو ما أدى إلى خروج عون في الخطاب التحذيري أول من أمس الذي حمل في طياته تهديداً مباشراً للحريري “إما أن تشكل الحكومة وفق شروطنا أو تفسح المجال أمام غيرك ليشكل الحكومة”.

وتعتبر المصادر أن “ما كان غير متوقع لدى دوائر بعبدا الرد الصاعق للحريري بفرض معادلة الرجوع عن التكليف مقابل انتخابات رئاسية مبكرة. مع إرفاق هذا الرد برغبة صادقة للقاء الرئيس عون والطلب بتحديد موعد سريع لهذا اللقاء، وهو ما رسم واقعاً جديدًا جعل الأمور لا تذهب أبعد من ذلك”. ولفتت المصادر الى أنه “بعد حصول اللقاء أمس تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى 10700 ليرة، ما يؤكد أن أسباب ارتفاع سعر الصرف سياسية وليست مالية”.