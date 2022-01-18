الثلاثاء 15 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 18 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان حالياً ليس في صدارة الاولويات الدولية!

منذ 4 ساعات
لبنان

لبنان

الجمهورية
A A A
طباعة المقال

تجنّبت مصادر دبلوماسية غربيّة التعليق بشكل مباشر على عودة وزراء حركة “امل” و”حزب الله”، واكتفت بالقول انّ الحكومة اللبنانية تأخرت كثيرا في القيام بما هو مطلوب منها لاحتواء الازمة في لبنان، وفي أي حال فإنّ الوقت لم يفت بعد، وفي امكان الحكومة ان تسلك السكة الصحيحة في مجالات الاصلاحات، وهذا يفترض على المسؤولين اللبنانيين تسهيل مهمتها، وصولاً الى اجراء الانتخابات النيابية في اجواء هادئة وسليمة.

على ان أهم ما اشارت اليه المصادر الديبلوماسية هو ان لبنان حاليا ليس في صدارة الاولويات الدولية، فثمة تطورات دولية واقليمية تتسارع، وإيجابياتها إن تحقّقت فإنها ستلفح لبنان حتماً. وحتى ذلك الحين ينبغي على الحكومة اللبنانية ان تقوم بواجباتها.

    المزيد من الصحافة

    لبنان
    لبنان يتلمّس “فرصة” لبدء التحوّل من الانهيار إلى الإنقاذ الاقتصادي
    السوبرماركات
    الدولار “نزول” والأسعار “طلوع”!
    أسرار الصحف
    أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    موجة تسونامي- أرشيفية
    اليابان.. غرق عشرات السفن ونزوح 230 ألف شخص بسبب موجة تسونامي
    لقطة من الفيديو
    فيديو “غريب”.. لن تصدق ماذا فعلت هذه الممرضة خلال قيامها بعمليات التلقيح!!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يسجل تراجعاً إضافياً.. إليكم التفاصيل