لبنان على أبواب "كارثة" صناعية وزراعية

تعاني المصانع من أزمة كبيرة تهدد استمراريتها، مرتبطة بشح وفقدان مادة المازوت الأساسية لتشغيل المصانع والماكينات، والتي ازداد الطلب عليها لتشغيل مولدات الكهرباء بسبب التقنين القاسي الذي تفرضه مؤسسة كهرباء لبنان.

وحذر النائب ميشال ضاهر من “كارثة صناعية وزراعية” إذا لم تحل أزمة المحروقات، لافتا إلى أن “الشح بمادة المازوت بدأ منذ أسبوعين علما بأن الاستهلاك ازداد بسبب انقطاع التيار الكهربائي”.

وقال ضاهر لـ”الشرق الأوسط”: “منذ أسبوع لم نتمكن من الحصول على المازوت، علما بأن المخزون يكفينا 10 أيام، ما سيضطرنا لإقفال مصانعنا منتصف الأسبوع المقبل”. واعتبر أن “الحل يكمن في رفع الدعم وضبط الحدود لمنع التهريب، علما بأننا نخشى أن يكون هناك مخطط لتدمير القطاع الذي انتعش أخيراً وكأن هناك قرارا بتدمير كل القطاعات في البلد”.