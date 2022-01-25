الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 25 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان على المفترق الصعب!

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 25 - يناير - 2022 8:55 صباحًا
لبنان

لبنان

الجمهورية
A A A
طباعة المقال

يبدو لبنان على المفترق الصعب على ما يقول مرجع مسؤول لـ”الجمهورية”، ويضيف، “أنّ العالم كلّه ينظر في هذه الفترة بعين القلق الى لبنان جراء الحجم الكبير من التعقيدات فيه، سياسيّاً واقتصاديّاً وماليّاً. وهذا لطالما كنا وما زلنا نحذّر منه، وضرورة المسارعة الى اتخاذ الخطوات الإنقاذية السريعة من الحكومات السابقة والحكومة الحالية.

قبل ان نصل الى وضع تتولّد عنه سلسلة متتابعة من النتائج التي يفوق حجمها السلبيّات التي توالت منذ 17 تشرين الاول من العام 2019 وحتى اليوم”.

وشدد المرجع على “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهما كلّف الأمر، ذلك انّ عدم إجرائها هو خطيئة كبرى تُرتكب بحق لبنان”.

    المزيد من الصحافة

    أسرار الصحف
    أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم
    لبنان
    الخليج يمهل لبنان 5 أيام: دولة أو دويلة؟
    وزارة المالية
    “أرنب” الصلاحيات الاستثنائية: “الثنائي” يتحضّر للفراغ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جيري ماهر
    جيري ماهر ينفي الأخبار التي أوردها أحد المواقع عن “بهاء الحريري”
    عمود كهرباء
    أخبار سارّة بشأن الكهرباء.. ماذا سيحصل الأربعاء؟
    الملياردير المؤسس لشركة تسلا إيلون ماسك
    خسائر بالمليارات تصيب ماسك وأثرياء العالم في الأسبوع الماضي.. ما السبب؟