لبنان كطائرة مات فيها الكابتن والمساعد وهذا باب الحلول

علمت صحيفة “الجمهورية” من مصدر رفيع المستوى مواكب لملف تأليف الحكومة ان اي اتصال او اجتماع لم يحصل بعد بين المعنيين بحركة التفاوض حتى على خط الفريق الواحد في انتظار “اللا شيء”، وذلك في اشارة من المصدر الى استنفاد كل المحاولات في هذا الاتجاه، محذراً من الوقت القاتل في الفراغ السياسي حيث تتفاقم الازمات والمشكلات فيما المسار العلمي والمنطقي للامور جعل سرعة التدهور تحتسب اليوم 10 ايام.

وعمّا اذا كان كل المسؤولون قد سلّموا بالامر في انتظار المعجزة، قال المصدر: “لبنان اصبح اليوم كطائرة مات فيها الكابتن والمساعد وتعطّل الطيار الآلي وبدأت تهوي، فيما بعض ركابها يتنازعون على المقاعد الامامية وآخرون يبحثون عن المأكل والمشرب لتأمين الصمود وفي النهاية الجميع سيسقطون ويرتطمون، الا اذا تبين انّ من بين الركاب من يختبر الطيران ويعمل مع مجموعة حكيمة على التدخل ومحاولة كبح جماح الطائرة، وهذا الطيار غير موجود حالياً”.

أضاف المصدر: “للمرة الألف يثبت انّ باب الحلول هو تشكيل حكومة وكل ما يعمل عليه من جهد فردي يصطدم بهذا الممر الالزامي، فمجلس النواب يعمل المستطاع ويتجه اليوم الى وضع البطاقة التمويلية على جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، كما انّ كل الاتصالات والمحاولات مع الدول الشقيقة والصديقة للمساعدة تنتظر تأليف الحكومة”.