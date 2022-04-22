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لبنان لم يتبلّغ رسمياً بتوقيف موريرا في تشيلي

منذ 15 ساعة
انفجار المرفأ

انفجار المرفأ

نداء الوطن
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رأى مصدر قضائي مواكب لملف انفجار مرفأ بيروت أنه كان يفترض، بما أن اسم البرتغالي خورخيه موريرا المطلوب من الإنتربول للاشتباه بارتباطه بانفجار مرفأ بيروت معمّم على لائحة الدول الموقّعة على اتفاقية الإنتربول، أن يصار إلى توقيفه ومخابرة السلطات اللبنانية من أجل نقله إلى لبنان، أو توجّه أحد القضاة اللبنانيين أو المسؤولين الأمنيين المعنيين بالملف، إلى مكان توقيفه للاستماع إليه.

وكشف المصدر القضائي لـ”نداء الوطن” أن لبنان لم يتبلّغ رسمياً بتوقيف موريرا في تشيلي أو حتى إعادته إلى إسبانيا، ولكن حين تم توقيفه في البرتغال سابقاً، لم يطلب لبنان استجوابه فتمّ إطلاق سراحه.

واعتبر أن تعطيل تحقيقات المرفأ أدى إلى توقّف المراسلات والاستنابات وطلبات الاسترداد، فلا النيابة العامة تستطيع أن تطلب شيئاً ولا قاضي التحقيق يمكنه أن يتصرّف بسبب قرار كفّ يده عن الملف.

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