لبنان متربّع على فوهة بركان...

في لبنان المتربع على فوهة بركان اجتماعي لا سياسة ولا سياسات، فكل ما في البلد ارتجال بارتجال. العالم كله يتغير إلا في لبنان لا تغيير طالما العقلية التي تدار بها الأمور هي ذاتها لا تتغير. ملامح المشهد الخارجي تدل على تغييرات كبرى لن يكون لبنان ضمنها. أما المشهد الداخلي فملامحه واضحة، صورة مكررة وطبق الأصل لعقلية مريضة ومتعفنة.

وفي غياب أي رؤيا عند المسؤولين تواكب الأحداث والمتغيرات الدولية يبقى لبنان من دون حكومة، فيما تترقب الأوساط حركة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد عودته من الخارج َما إذا كان سيزور قصر بعبدا في وقت قريب.

مصدر وزاري أشار عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنه من غير المعقول والمنطقي أن تتم زيارة ميقاتي الى بعبدا دون تحديد موعد مسبق. فالرئيس ميقاتي هو مكلّف بتشكيل حكومة ولا يجوز أن يقال له أبواب القصر الجمهوري مفتوحة للجميع. فالواجب يقتضي أنه ما ان تحط الطائرة التي تقله على مدرج مطار رفيق الحريري الدولي حتى تأخذ دوائر قصر بعبدا علما بقدومه ويحدد موعد الزيارة ويتم ابلاغه الى المدير العام لمجلس الوزراء ليبلغ بدوره الرئيس ميقاتي.