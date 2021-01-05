لبنان يعود إلى إقفال تام وحظر ليلي للتجول

بعد ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا إلى مستويات غير مسبوقة أنهكت النظام الصحي، اتخذ لبنان قرار الإقفال ‏التام لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من يوم الخميس المقبل حتى الأول من فبراير (شباط)، مع حظر للتجول من الساعة 6 ‏مساء حتى الساعة 5 صباحاً‎.‎

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وأوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بعد اجتماع للجنة الوزاريّة، أنّ قرار الإقفال اتخذ ‏بالإجماع، ولا سيّما أنّه “بات واضحاً أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل ‏عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة”، مؤكدا أنّ الإقفال هذه المرة سيتخلّله إجراءات قانونية وليس فقط مادية ‏بحق المخالفين‎.‎

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بدوره أعلن وزير الداخلية محمد فهمي أنّه لن يتم إقفال المطار ولكن سيتم تقليص نسبة الوافدين خلال فترة الإقفال. ‏وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أعرب عن قلقه إزاء الوضع الوبائي في لبنان في ظل تفشي ‏كورونا وعدم وجود أسرة شاغرة في المستشفيات، موضحا أنّ الدولة “طبّقت كافة الإجراءات الممكنة، لكن التزام ‏الناس لم يكن إيجابيا، للأسف فهناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء‎”.‎

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واعتبر دياب أنّه “في البداية كان هناك تناغم بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم ‏فالوضع بات مختلفا تماما”. بدوره، أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن “الإقفال يجب ‏أن يكون جدياً وفي حال لم ينجح فلبنان مقبل على كارثة صحية كبيرة”، معتبرا أنّه “لا يمكن وضع عسكري ‏وراء كل مواطن، بل يجب أن يتحمّل المواطن المسؤولية ويلتزم بقرار الإقفال”. وتجاوز عداد كورونا الإجمالي ‏في لبنان 189000، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 1400‏







