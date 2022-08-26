لبنان يعيش أسوأ مراحله... وتحذير من إطالة أمد الأزمة‏

فيما بدأت البلاد تميل إلى الدخول في مدار الاستحقاق الرئاسي، لا تزال ‏الأزمات المعيشية والمالية والاقتصادية على حالها فيما الأزمة السياسية ‏تراوح مكانها، فلا حكومة في المدى المنظور على ما يبدو ولا مؤشرات ‏إيجابية في ما خص الاستحقاق الرئاسي، وهو الآخر مجهول المصير في ‏غياب التوافق على الشخص الذي يحمل مواصفات الرئيس الجامع الذي ‏تعلّق عليه الآمال لإنتشال البلد من محنته‎.‎

ورأت مصادر مواكبة للحراك السياسي، أنّ لبنان يعيش أسوأ مراحله في ‏ظل أزمة معيشية واقتصادية خانقة بالتوازي مع الارتفاع الجنوني ‏للدولار وانعكاس ذلك على المحروقات والمواد الغذائية والسلع ‏الاستهلاكية، محذّرةً عبر “الأنباء” من إطالة أمد الأزمة في حال الإخفاق ‏في التوصل إلى تشكيل حكومة وعدم التوافق على انجاز الاستحقاق ‏الرئاسي بموعده بالشكل الذي يريح اللبنانيين ويكون مقبولاً دولياً ومرحباً ‏به عربياً وخليجياً‎.‎