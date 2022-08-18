لعب في الوقت الضائع... هل أصبح التعطيل حالة ميثاقية في السياسة؟

خالف النائب غسان سكاف رأي الذين يتحدثون عن استدارة جنبلاطية إذ يراها عكس ذلك تماماً. وقال: “صحيح أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بادر باتجاه حزب الله لكن رد الحزب كان سريعاً جداً، وهو يعرف حجمه ولديه مواقفه في المعادلة الإقليمية، لكنه أذكى من أن يتحمل مسؤولية العهد المقبل”.

وعن إعادة تحريك الملف الحكومي، اعتبر سكاف أن “اجتماع الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي من باب رفع العتب”، ورأى في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة، أنّ “ليس هناك شيء صحيح بعد انقضاء فترة طويلة كان يمكن معها الوصول الى تأليف حكومة”، واصفاً ما يجري “باللعب في الوقت الضائع”.

وعن إمكانية تشكيل الحكومة في هذه الفترة القصيرة، قال سكاف إن ليس لديه معلومات دقيقة عن هذا الأمر، لكن عندما تسير الأمور باتجاه تأليف حكومة في وقت نبحث فيه عن رئيس للجمهورية جديد، فماذا يعني تشكيل حكومة أمر واقع مع صلاحيات كاملة؟ معتبراً أن ما يجري من باب تطيير الانتخابات الرئاسية، وسأل: “هل أصبح التعطيل حالة ميثاقية في السياسة اللبنانية، متناسين أن إفراغ المؤسسات يؤدي إلى انهيار البلد”، مشدداً في مقابل ذلك على أن الانتخابات الرئاسية واجب وطني.

من جهة أخرى، أكد سكاف مشاركته في اللقاء النيابي الأخير، بعد ان ثبت ان الكتل الكبرى هي من يمسك بالقرار السياسي منذ 3 أشهر، وهي تعول على انقسامات النواب المستقلين للوصول الى أهدافها، معتبراً أن اللقاء النيابي قد يتوسع ليصل إلى أكثر من ٢٠ نائباً، وأن النقاشات تتمحور على تحديد مواصفات الرئيس المقبل قبل البحث في الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد، مؤكداً أنه لن يقبل بأقل من رئيس جمهورية مستقل يكون مؤهلاً لترجمة ثورة اللبنانيين، وطالب برئيس يستطيع أن يحرر الجمهورية من الشوائب التي ظهرت في السنوات الست الماضية ويعيد الهيبة الى موقع الرئاسة.

وأكد سكاف أن “من يريد الاقامة في بعبدا يجب ان يساهم بإعادة التوازن الى البلد والمؤسسات والا سنكمل المسيرة الى جهنم. لذلك نريد رئيسا وطنيا جامعا يطلق عجلة الإصلاح الحقيقي والبناء”.