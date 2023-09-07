لودريان وحيد في مهمته.. متى موعد عودته؟

أكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ”الجمهورية” أنّ موعد وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قد اقترب، وربما الأسبوع المقبل، ولم نتبلّغ حتى الآن أي تغيير أو تعديل في هذا الموعد”.

وردا على سؤال عن مبادرة بري الحوارية، اكتفت المصادر بالقول: “إنّ ما يعني باريس بالدرجة الأولى هو أن يتحاور القادة السياسيون ويتفقوا فيما بينهم على انتخاب رئيس للجمهورية”.

والبارز في هذا السياق ما أعلنه مصدر في قصر الإيليزيه من أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبحثان بضرورة تعزيز مهمّة جان ايف لودريان في لبنان، مع التأكيد على مواصلة فرنسا والسعودية العمل معاً بهذا الشأن.

على أن اللافت للانتباه، ما كشفه مرجع سياسي لـ”الجمهورية” حول مهمة لودريان، فقال: من الأساس لودريان يعرف أن مهمته في بيروت صعبة ولا ضمانات مسبقة لنجاحه، وقد لمس ذلك لمس اليد في التناقضات التي قابلها. إلا أن الصعوبة الأكبر التي يواجهها هي أنه وحيد في مهمته، حيث أن ثمة معلومات موثوقة تؤكد أنّ سائر دول اللجنة الخماسية، لكل منها نظرة مختلفة إلى الحل الرئاسي في لبنان. وتكرار لودريان لكلامه أن مهمته منسّقة مع أصدقاء لبنان وشركاء لبنان في اللجنة الخماسية، لم يكن موجهاً إلى الداخل اللبناني بقدر ما كان موجها إلى دول الخماسية للدفع بمهمته إلى الأمام، خصوصاً أن أيّاً من تلك الدول لم تقدم له ما يسهّل مهمته، بل على العكس صعّبتها أكثر بانكفائها عن ممارسة أي دور ضاغط أو دافع جدي لحلفائها في لبنان للتفاعل الاجابي مع العملية الحوارية التي يسعى إليها الموفد الفرنسي. ومن هنا قد تبدو مبادرة الرئيس نبيه بري كفرصة حوارية أخيرة بديلة عن تعثّر المسعى الخارجي”.