مؤتمر دعم للجيش في هذا التاريخ

يُتوقع ان تعلن فرنسا في الساعات او الايام القليلة المقبلة عن موعد انعقاد مؤتمر دعم ومساعدة الجيش اللبناني، والذي حدد موعد مبدئي له في 17 الحالي، وسيكون عبر الفضاء الافتراضي ويشارك فيه عن لبنان نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وكشف مصدر ديبلوماسي لـ”نداء الوطن” عن ان المجموعة الدولية لدعم لبنان بدأت التفكير جدياً عبر تبادل الافكار والمقترحات بين اعضائها في كيفية تقديم مساعدة مالية عاجلة وفق برنامج اصلاح مع الصناديق الدولية لتحقيق الحد الادنى من الاستقرار المعيشي والاقتصادي لحين نجاح القيادات السياسية اللبنانية في تشكيل حكومة تلتزم برنامج اصلاحات جدي وتضعه على الفور موضع التنفيذ قوامه استئصال الفساد في كل وزارات ومؤسسات وادارات ودوائر الدولة والتدقيق المحاسبي وممره الاجباري في مصرف لبنان.