ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

النهار

بدأ “حزب الله” عملية إحصاء لجميع السوريين الجدد في مناطق نفوذه، للتاكد من هوياتهم ومنع حصول خروقات امنية جدية. وينسق الحزب بشكل مستمر مع الامن السوري للحصول على داتا المعلومات في ما يخص الوافدين الجدد

عُلم أن الموفد القطري “السرّي” يمهِّد الطريق أمام زيارة الموفد الآخر الذي يمثّل الدوحة في “اللقاء الخماسي”، وذلك على خلفية دعم ترشيح شخصية أمنية للرئاسة

نُقل أن أحد السياسيين الشيعة الذي سبق له أن زار قائد الجيش برفقة نجليه، كشف عن أجواء نقلاً عن أكثر من مرجعية، مفادها أن الرئاسة تقترب من العماد جوزف عون

الجمهورية

لم تنفع الاتصالات الجارية لترتيب العلاقة بين مرجع حكومي وأحد الوزراء بعد أن نقلت صلاحيات الثاني الى زميل له في كثير من الملفات.

تمت معالجة خلاف مستجد بين رئيس تيار سياسي ووزير محسوب عليه.

لاحظت أوساط متابعة أن الحراك الديبلوماسي الخارجي يطغى على الحراك السياسي المحلي.

اللواء

تجنب بيان روحي الخوض في برامج الحوار، سواء المحلي او الدولي، وقرر ترك الأمر للجهات الحزبية والسياسية.

طُلب من وزير التوقف عن الخوض في مساجلة مع محطة واسعة التأثير.

إقدام الإدارات على ضرب أجور الخدمات بعشرات المرات يعني أن التضخم آخذ بالثبات والتعاظم، مما يعمق مسار الإنهيار!

نداء الوطن

يتردد أنّ “حزب الله” أبلغ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل خلال مفاوضاتهما الثنائية، أنّ رهان الأخير على الوقت لإخراج قائد الجيش العماد جوزاف عون من السباق الرئاسي بعد إحالته إلى التقاعد، في غير محله، لأنّ ترشيح العماد عون مرتبط بتجربته لا بموقعه، أسوة بغيره من المرشحين المطروحين.

يُقال إنّ المساعي التي حاولت قطر بذلها لمساعدة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لنزع العقوبات المفروضة عليه، لم تؤت ثمارها، لأنّ المراجعة القضائية معقّدة للغاية، وقرار إدراجه سياسي.

تحفّظت دارة خلدة لدى دوائر بكركي على عدم شمول جولة البطريرك بشارة الراعي المرتقبة في الجبل، محطة خلدة، أسوة بما فعله البطريرك الراحل نصرالله صفير.

البناء

قالت مصادر عسكرية في شرق سورية إن الحديث عن حسم عسكري لصالح قوات قسد وهزيمة العشائر العربية في بلدة ذيبان يعني تحويل كل شرق سورية إلى ساحة قتال للكر والفر بين الطرفين وليس نهاية الصراع. وتوقعت أن تسعى العشائر لتسليح نوعيّ وتحالفات بما يشبه ما حدث في جبل لبنان بوجه القوات اللبنانية قبل طردها من الجبل عام 1983.

قال مصدر دبلوماسي إن المشهد الرئاسي تبدّل في لبنان لأن الطرف الذي كان يعتقد حتى الأمس أنه يمتلك خريطة طريق كاملة ويطلب ضغطاً خارجياً لمساندتها تحت شعار جلسات الانتخاب المتتابعة لم يعُد يملك إلا العناد تحت شعار الفراغ الرئاسي أفضل البدائل. ومن كانت توجّه له تهمة التعطيل والتأقلم مع الفراغ صار يملك أكثر من خريطة طريق مبسطة لإنهاء الفراغ يعرضها على الداخل والخارج

الأنباء

أجواء تفاؤلية في عاصمة معنية بالملف اللبناني على خلاف ما يشاع حول دورها.

زحمة موفدين على خط بيروت في الاسابيع المقبلة وضمن تنسيق مشترك للمساعي.