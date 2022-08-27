ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

النهار

توقفت جهات مراقبة عند افتعال حريق في مرج بسري قبل 48 ساعة من مؤتمر صحافي دعا اليه حزب “القوات اللبنانية”، للإعلان عن تقديم اقتراح قانون لتحويله محمية طبيعية!

اتصل نواب مستقلون بزميل لهم في البقاع وطلبوا منه الانضمام اليهم والتعاون معهم في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية للاتفاق على مرشح يتبنونه في الاستحقاق المقبل، ودعا النائب مراجعيه الى سؤال الرئيس فؤاد السنيورة قبل ان يقدم على خطوة من هذا النوع.

يرى أحد النواب البارزين أن الوضع التربوي سيكون بمثابة قنبلة موقوتة للأهالي والسياسيين بسبب الظروف المحيطة بالمدارس والمعلمين

ينقل عدد كبير من اللبنانيين القاطنين في أوروبا في أمتعتهم مواد غذائية أساسية بعد ارتفاع أسعارها وندرة وجودها في المتاجر الأوروبية على خلفية ما تعانيه هذه القارة اقتصادياً

نداء الوطن

يتردد أن إدارة الميدل ايست تكبّدت حوالى مئة الف دولار كتعويض للسلطات اليونانية بعد حادث اعتراض احدى طائرات حلف الناتو إحدى طائرات الشركة بسبب الخطأ الذي حصل خلال رحلة آتية من مدريد.

علم ان وزارة الاعلام قد تبلغت قرار شورى الدولة في المراجعة المقدمة من الزميلة لور سليمان والمتعلق بإبطال إقالتها من منصبها كمديرة للوكالة الوطنية للإعلام ولم يعرف كيف ستتعاطى معه.

من بين الفتاوى الدستورية التي يروّج لها بعض «الفقهاء» في التيار الوطني الحر أن رئيس الجمهورية يمكنه أن يجري استشارات نيابية لسحب التكليف وتسمية رئيس جديد يكلّف تشكيل الحكومة.

الجمهورية

أكد متابعون للسجال بين بعبدا والسراي أن المستشارين هم وراء التصعيد خصوصاً بعد تصريح شخصية زارت القصر الجمهوري.

سيعاد النظر في مسألة تحديد سعر خدمة إدارية بالغة الأهمية بعد الضجة التي أثيرت أخيراً إعتراضاً على ارتفاع الرقم ولم يُطوَ الموضوع بعد.

جرت إتصالات بعيدة من الأضواء تطالب دولة عربية باسترداد أحد رعاياها المقيم في لبنان منذ 8 سنوات لأسباب سياسية بعد تدخّل منظمات دولية لصالح عدم تسليم الموقوف الذي يحظى بحق الحماية الأممية.

اللواء

تستبعد جهات لبنانية ودولية حدوث تصعيد جنوباً في المهل المحددة سابقاً، بانتظار استحقاقات أكثر تعقيداً في عواصم عدّة..

أدى عرض فيول من دولة تتقاطع خلافات قوية حولها إلى تعميق التباعد بين عدد من الوزراء ورئيسهم في حكومة تصريف الأعمال..

بدأت حملة واسعة تمهّد كخطوة ما ضد الرئيس المكلف وفريقه، تعدها دوائر بعبدا، مدعومة من قوى يمكن أن تنقلب على التزاماتها السابقة.

الأنباء

خطاب سيء لمسؤول معني بملف انساني ويفترض به أن يعكس موقفاً مطمئناً لا العكس.

المكابرة لا تزال تتحكم بالقيّمين على قطاع حيوي رغم الوصول الى مرحلة الشلل التام والتوجه للاستجداء من الدول.