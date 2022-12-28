ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحليّة اليوم؟

إليكم ما جاء في أسرار الصحف المحليّة اليوم الأربعاء:

النهار

بعض الشبّان يسافرون شهريًا الى تركيا لشراء الدواء للأقارب والأصدقاء والمحتاجين عبر تبرّعات نظراً لفقدانها في الصيدليات اللبنانية ومنهم من جعلها مهنة موازية تؤمن له مدخولا اضافيا.

لوحظ أن تشويشاً ما حصل من حلفاء لمرشح رئاسي تناول مرشحاً آخر عبر الحديث عن علاقة سيّئة تربطه بسفيرة دولة كبرى.

تسري شائعات عن ان عاصمة اقليمية تقفل ابوابها امام استقبال وزير سابق ونائب حالي بسبب غياب التنسيق المسبق في المواقف مع حلفائها.

الجمهورية

في الكواليس الدبلوماسية ورشة عمل مَلحوظة لم تُرصد من قبل من أجل مواجهة استحقاق هام له تردداته في دول البحر المتوسط.

يتحفّظ مسؤول غير إداري على الكثير مما هو متوقّع في الفترة المقبلة بانتظار محطات لا بد من عبورها بصمت.

رئيس تيار سياسي قال إن لقاءه مع زعيم سياسي معروف أفضل من لقائه مع مرجع حكومي الذي لم يحقق أي نتيجة أو خرق.

اللواء

دققت جهات بارزة في مضمون البيان الأخير لحاكم مصرف لبنان، لجهة الإشارة، وهي الأولى من نوعها، إلى تهريب الدولار خارج لبنان.

يتشكل نظام نقدي تبعي مثلث الرؤوس، من المالية، إلى المركزي، فجمعية المصارف!

تتحدث مصادر قريبة من التحقيقات حول حادث العاقبية، عن أن الإشكال امتد لأكثر من ساعة قبل وقوع الصدام المسلح!

نداء الوطن

يتردّد أنّ مراسيم ترقيات الضباط لم تصل بعد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من كل وزارتي الداخلية والدفاع، ما يعني استبعاد احتمال حصول جلسة لمجلس الوزراء خلال الأسبوع لإقرارها.

يشهد حزب تاريخي خلافات بين قيادته الجديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية وقد انفجرت الخلافات اخيراً وسط مطالبات باستقالة الهيئة الادارية الحالية.

يتردد أنّ حملة المداهمات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في مناطق معينة، تثير حفيظة المرجعيات السياسية في هذه المناطق وتشكو من كثافتها في منطقة وغيابها عن مناطق أخرى.

البناء

قال مصدر مصرفي إن امتناع مصرف لبنان خلال عام 2023 عن طباعة المزيد من الأوراق المالية بموجب قانون من المجلس النيابي، وامتناعه عن شراء الدولارات من السوق بقرار من الحكومة يكفيان لهبوط سعر صرف الدولار إلى 25000 ليرة قبل نهاية العام.

سأل مرجع سياسي أحد ضيوفه رداً على قوله بأن ما يجري من لقاءات بين معنيّين بالشأن الرئاسي يندرج في الإطار الشخصيّ لا السياسيّ، هل جذر الخلافات بين القادة سياسيّ أم شخصيّ؟ وأجاب: في الشرق فتّش عن السيكولوجيا لا عن الأيديولوجيا.

الأنباء

أعباء إضافية

قطاعات تلامس يوميات اللبنانيين ستحمّلهم أعباء اضافية بعد قرار مالي مستجد.

دور المرجعية

مرجعية رسمية لا تزال محور مباحثات قائمة في البلد وتلعب دور الداعم لمرجعية أخرى في تقطيع المرحلة.