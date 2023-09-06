ماذا جاء في أسرار الصحف اليوم؟

جاء في أسرار الصحف المحليّة الصادرة اليوم الأربعاء:

النهار

يُنقل أن لا مواعيد لزيارة مرجعيات سياسية إلى الخليج قبل انتخاب رئيس للجمهورية والأجندة الجديدة ستختلف عن الحقبات السابقة.

لوحظ أن ملف أحداث خطيرة حصلت أخيرًا تمّ طيّه من طرفَي النزاع والمعالجات مستمرة بعيدًا من الإعلام.

كشف ديبلوماسي غربي رفيع أن السفيرة الأميركية في لبنان دورثي شيا، أبلغت قبل أسابيع شخصيات، معارضة واشنطن لكل طروحات الفيديرالية التي يطالب بها البعض، مؤكدة تمسك بلادها بوحدة لبنان وفق ما نص عليه دستور الطائف. وكشف الديبلوماسي عينه أن ترويقة السفيرة شيا والمبعوث آموس هوكشتاين في أحد مقاهي الروشة وزيارتهما لاحقًا مدينة بعلبك يصبان ضمن هذه الرؤية، التي تؤكد أن المناطق مفتوحة ولا موانع من زيارتها.

يرى سفير سابق أن العشاء الأميركي مع العماد جوزاف عون شبيه بغداء ديفيد هيل مع رياض سلامة قبل سنة الذي كان وداعيًا، إذ لا يمكن للحكومة أن تمدد له عند انتهاء ولايته في 8 كانون الثاني المقبل، أسوة بما جرى مع المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم وسلامة.

تردد أن القاضي المولج إصدار تقرير بمخالفات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تعرض لضغوط حالت دون إصداره التقرير قبل إحالته على التقاعد، وذلك بعدما ثبت له وفق قريبين من سلامة عدم وجود ما يدين الأخير فعليًا.

سجّل أخيرًا غياب الناشط وليم نون عن تحركات أهالي ضحايا انفجار المرفأ، عزاه بعضهم إلى انشغاله بالزواج، وقال آخرون إنّ توقيفه الأخير وتهديده من الأجهزة الأمنية دفعاه إلى الحد من اندفاعه.

الجمهورية

اعتبر مرجع سياسي أنّ النقاش المقرّر تحت عنوان الحوار بين حزبين يوحي باحتمال قطف ثماره في الاستحقاق المستهدف.

ينظر مراقبون بأهمية إلى التطورات الجارية في إحدى الدول العربية، ويعتقدون أنّها ستترك مفاعيلها على مستقبل إحدى الطوائف فيها كما في لبنان.

توقفت مصادر أمام تقصُّد ديبلوماسي إقليمي الإشارة إلى حسن العلاقة مع دولة إقليمية من بيروت.

اللواء

يُبدي مطَّلعون تفاؤلًا مشوبًا بالتحفُّظ لجهة رؤية نتائج ملموسة لزيارة مسؤول نقدي رفيع، بصرف النظر عن مسار الاستحقاقات السياسية!

يزور نواب من تكتل رئيسه غير متحمس لشخصية فاعلة، على خلفية القيام بواجب العزاء!

عادت العلاقة إلى التوتر بين مرجع كبير ووزير خدماتي، بعد إنهاء الأزمة مع وزير منافس، وتقريبه على حساب زميله!

نداء الوطن

يتردد أنّ ملف قيادة الجيش استحوذ على حيز أساسي من محادثات الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في لبنان، لا سيما خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي تخللته خلوة ثنائية ظلّت مضامينها طيّ الكتمان، إلّا أنّ ما رشح من مداولات دبلوماسيين عرب وغربيين يفيد بوجود نصيحة أسديت إلى مسؤولين لبنانيين بوجوب تحييد الجيش عن الصراع السياسي القائم والذي انعكس تعطيلًا في المؤسسات، وبالتالي على المعنيين استباق الأمور من خلال تكرار سابقة التمديد للعماد إميل لحود لثلاث سنوات حين كان قائدًا للجيش.

عمل أحد الوسطاء على خط تبريد الأجواء بين مرجعية روحية ومرجعية سياسية حيث يتردد أنّ المرجع السياسي وعد المرجع الروحي بتلبية مطالبه في ما يخص الرئاسة.

يعمل حزب فاعل وأساسي على تنظيم الإطار الديني لطائفته لتطويق أي اختراق، بعدما نجح في تحصين ساحته سياسيًا.

الأنباء

ملف تفجيري لا يكاد يخمد حتى يعود ليشعل العلاقة بين مرجعيات إدارية بين الحين والآخر.

السقوف العالية لدى بعض القوى السياسية لا تعكس حقيقة مواقفهم متى حانت لحظة التسوية.