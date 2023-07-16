الأحد 28 ذو الحجة 1444 ﻫ - 16 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماذا سيحمل الموفد الفرنسي بعد اجتماع الدوحة؟

منذ 5 دقائق
لودريان

لودريان

الديار
A A A
طباعة المقال

تتجه الانظار غدًا الى الدوحة حيث تجتمع اللجنة الخماسية بمشاركة المبعوث الرئاسي الفرنسي لبحث السبل الآيلة الى الدفع باتجاه الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.

وعلمت «الديار» من مصدر مطلع امس ان لودريان سيتوجه من العاصمة القطرية الى بيروت، وانه سيصل اليها بعد غد الثلاثاء لاجراء جولة ثانية من اللقاءات مع الاطراف السياسية اللبنانية تتمحور حول عقد حوار بين اللبنانيين حول الاستحقاق الرئاسي.

لكن مصادر اخرى قالت انه سيتوجه من الدوحة الى العاصمة الفرنسية لجوجلة افكاره بعد اجتماع اللجنة الخماسية قبل المجيء الى لبنان في 24 الجاري. ولفتت ان هذه المعلومات ترددت ووصلت الى بعض الجهات اللبنانية المتابعة منذ ثلاثة ايام، وانها لا تعرف ما اذا كان لودريان سيحضر غدا او بعد غد الى بيروت.

واضافت ان المبعوث الفرنسي سيبدأ جولته الثانية بلقاء الرئيس نبيه بري، ثم يجري لقاءات مع الاطراف والكتل النيابية كما فعل في الجولة الاولى.

ووفق المعلومات، فان الجهات اللبنانية المعنية تترقب هذه الزيارة والجولة الثانية باهتمام كونها تاتي بعد اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب غدا، ويتوقع ان يحمل فيها لودريان افكارا معينة للخروج من حالة المراوحة الراهنة.

وتضيف بانه سيركز كما بات معلوما على عقد حوار بين الاطراف السياسية، وانه سيبذل جهدا لتحقيق هذه الغاية.

ولم يتضح حتى الآن موعد هذا الحوار وشكله بانتظار ما سيحمله لودريان في جولته المقبلة، لكن المعلومات المتداولة انه كان يميل الى عقد الحوار في قصر الصنوبر، لكن يتوقع ان يكون الاتجاه الى عقده في مجلس النواب على مستوى رؤساء الكتل النيابية.

    المزيد من الصحافة

    ريشار قيومجيان
    قيومجيان عن الاستحقاق الرئاسي: لا نتيجة سيخرج بها الحوار المطلوب من قبل فريق الممانعة.. سوى "بلوا وشربوا ميتو"
    لبنان - صورة تعبيرية
    الجمهوريّة أسيرة ترابط الساحات... والخطوات المتبادلة
    جان إيف لودريان
    هل يحمل لودريان معه خريطة طريق بديلة؟

    الأكثر قراءة

    شاحن هاتف - تعبيرية
    عادة خطيرة.. "شاحن هاتف" يُنهي حياة أسرة بأكملها
    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء ينخفض بعد ملامسته المائة ألف.. ما الذي حصل؟
    عبدو شاهين
    صدمة.. عبدو شاهين يتلقى اتصالات تعزيه بوفاة "سارة"!