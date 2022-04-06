ماذا في أسرار الصحف اليوم؟

الجمهورية

قال مسؤول كبير إنّه لا يستبعد أن تشهد قضية حسّاسة تحريكاً في الإتجاه المعاكس عمّا هي عليه في هذه الفترة.

توقع أحد الوزراء ألّا يتم تشكيل حكومة جديدة ولا إجراء إنتخابات رئاسة الجمهورية بعد الإنتخابات النيابية المقبلة.

يُتداوَل بعيداً من الاضواء بإسمَي مستشارَي مسؤول كبير في التشكيلات المطروحة.

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اللواء

تتعرض العلاقة بين دولة كبرى، ودولة إقليمية لضعف في التنسيق في عدد من المواضيع، أدى إلى بلبلة في ما خصّ الأداء على الأرض.

احتوى قيادي حزبي شاب قراراً حليفاً بإبعاده، لمصلحة منافس معروف، ولإعتبارات لا صلة لها بما أعلن أو ما جرى التفاهم حوله.

أدى تزايد اللوائح في بعض الدوائر لإحداث شرخ بين المتحالفين، لا سيما في بعض دوائر الجنوب.

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نداء الوطن

إعتبرت أوساط مراقبة أن انسحاب مرشح “التيار” في جزين أمل أبو زيد ثم تراجعه بعد استدعائه إلى قصر بعبدا، فيه إساءة إلى موقع الرئاسة التي تتدخل في تفاصيل انتخابية وكأن رئيس الجمهورية مختار أو رئيس “التيار الوطني الحر” ويمارس السلطة على هذا الأساس. وأضافت هذه المصادر أن هذا التدخل الرئاسي لن يؤدي إلى نتيجة لأن الإنهيار قد حصل.

أعطى تيار سياسي تعليماته لجيشه الالكتروني بتجميد الحملات حتى إشعار آخر على مرشحين وصفهم سابقا بأنهم خونة.

قالت مصادر إن رفع “حزب الله” خطابه التهديدي نابع من إحساسه بصعوبة معركة الإنتخابات النيابية وعدم قدرته على منع حلفائه من السقوط أو التعويض عليهم، وقرأت في تهديداته تهيئة لانقلاب على الأكثرية النيابية في حال لم تكن تابعة له.

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الأنباء

تناقض لافت بين ما صدر عن مرجعية رسمية وجهة خارجية حول حدث قد يشهده لبنان.

وزير لم يستطع اخفاء ردة فعله تجاه المجتمع الدولي بعد تعليق احد المشاريع بعدما كان يغالي باتصالاته الخارجية.

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البناء

قالت مصادر إحصائيّة إن مجموع ما ستناله لوائح المجتمع المدني والتغيير والثورة في الدوائر التي ستعجز فيها عن نيل مقعد انتخابي رغم وجود تمويل كبير بتصرّفها سيزيد عن الحاصل الانتخابي للدائرة. وهذا يعني أن الأنانيات سبب الفشل وتقول إن هذا الوضع سيتكرر في سبع دوائر.

تعترف المراجع المالية الغربية ببلوغ مرحلة العجز عن إدخال الوضع المالي الروسي في مرحلة الضعف حتى لو تمّ وقف شراء أوروبا للغاز الروسي. وتقول إن الغرب يكتشف أنه لا يستطيع العيش بدون الشرق بعدما عاش قروناً وهو يعتقد العكس ويهدّد الشرق بوضعه تحت الاختبار.