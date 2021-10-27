ماذا نقل زوار عين التينة عن برّي بعد زيارة الراعي؟

نقل زوار عين التينة عن الرئيس نبيه بري ارتياحه الى لقائه مع البطريرك الراعي، مشددا على “أن الحل لأزمة القاضي طارق البيطار تكون بالدستور”، وموضحا انه “كان هناك توافق” بينه وبين البطريرك الماروني حول ذلك.

وفيما ترددت معلومات حول مخرج لقضية القاضي البيطار تم تسويقه بين عين التينة والسراي الحكومي والقصر الجمهوري في خلال جولة البطريرك الراعي على المقار الثلاثة، علمت “الجمهورية” من مصادر قريبة من عين التينة ان “ما تم تداوله غير صحيح وان الرئيس بري عرض للبطريرك الراعي وجهة نظره التي لا تقبل الجدل من ان هناك ازمة دستورية في اداء البيطار، مفنّداً الشوائب القانونية التي علمت “الجمهورية” ان البطريرك الماروني “اقتنع بها وسلّم جدلاً في ان اداء البيطار يختزن خرقاً فاضحاً للقواعد الدستورية فضلاً عن خروقات بالقوانين المرعية الاجراء والمسلك القويم الذي يجب ان يتسم به اداء القاضي”.

في إطار آخر، سمع الراعي من بري أنه “كان هناك مسعىً لجرّ البلد الى حرب”، وقال له “او في دولة او ما في دولة، ونحن نعرف ان الحرب مطلب اسرائيلي ومطلب الجهات الداخلية المتماهية مع الاسرائيليين ولن نذهب بأقدامنا اليها ونعوّل على ان هناك دولة وقضاء وننتظر من القضاء محاسبة المرتكبين”.