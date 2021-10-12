السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما سبب حريق أحد خزانات المحروقات في منشأة الزهراني؟

12 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2021 8:27 صباحًا
حريق خزان الوقود في منشآت الزهراني

حريق خزان الوقود في منشآت الزهراني

A A A
طباعة المقال

يتواصل الهريان في بنية المنشآت النفطية، وقد تسبب بالأمس باندلاع حريق هائل في أحد خزانات المحروقات في منشأة الزهراني، حيث أكد مصدر مطلع أنّ سبب الحريق هو “إهمال في الصيانة الدورية فكانت النتيجة خسارة 6 آلاف برميل بنزين”.

وأوضح المصدر أنّ “أجهزة إطفاء الحرائق معدومة في المنشأة والمسؤول عنها تكلّف “بالواسطة” ولا يملك الخبرة اللازمة”، كاشفاً أنّ “هذه الأجهزة لا تعمل منذ 5 سنوات ولم تخضع لأي صيانة فأصبحت بالية تماماً، علماً أنها لو كانت تعمل وقت اندلاع الحريق لأخمدته في بداياته لأنها مجهّزة بالرغوة المضادة للحرائق”.

    المزيد من الصحافة

    جهاد أزعور
    مداولات فرنسية سعودية إيرانية: جهاد أزعور رئيساً توافقياً؟
    اسرار الصحف
    ماذا جاء في أسرار الصحف؟
    اهراءات القمح المدمّرة في مرفأ بيروت
    الإهراءات متروكة لمصيرها: أبشع سيناريو لإحياء ذكرى الانفجار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
    النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟