الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مبادرتا بري وابراهيم وصلتا إلى طريق مسدود

17 - مارس - 2021
الحكومة

طاولة مجلس الوزراء

A A A
طباعة المقال

علمت صحيفة “الجمهورية” انّ مبادرتَي رئيس مجلس النواب نبيه بري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المطروحتين حاليا لحل الازمة وصلتا الى طريق مسدود، وأنّ الاجواء التي رافقت الاجتماعات الأخيرة كانت سلبية، خصوصاً الاجتماع بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا الذي انتهى الى تمسّك باسيل ليس فقط بـ”٦ + ١” بل تعدّاه الى “٦+ ١+١”، بحسب مصدر رفيع مواكب لهذه العملية، كاشفاً انّ الرئيس المكلف سعد الحريري وافق على المخرج المتعلق بوزارة الداخلية بحيث يسمّي لها رئيس الجمهورية ميشال عون إسماً يحظى بموافقته، معلناً جهوزيته لأي حل تحت سقف عدم إعطاء مفتاح الحكومة لباسيل، لكن الاخير اكد انه لا يثق بقيادة الحريري ولن يسلّمه “على العِمياني” قرار الحكومة.

    المزيد من الصحافة

    ميشال عون
    علاقة عون - ميقاتي: ليست جيدة وليست سيئة
    القضاء
    حلحلة جدية في مشكلة الفراغات في الهيئة العامة لمحكمة التمييز
    لبنان
    لا للحرب... إنها ليست خيار معظم اللبنانيين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!