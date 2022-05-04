أشار مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس إلى أن “ثمّة مخاوف من تلاعب بعض القوى السياسية التي تتوجّس من نتائج الانتخابات، علماً أن هذه القوى شهدت تراجعاً في الحضور الشعبي”.

ولفت في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “هذه القوى امتهنت تعطيل الاستحقاقات الدستورية والقانونية وشلّ المؤسسات، وهذا نهج اعتمدت عليه لتحقيق مصالح فئوية خاصة، وبالتالي من غير المستبعد أن ترسم بعض الغرف السوداء سيناريوهات عن الإطاحة بالانتخابات النيابية”.

إلّا أن الريّس شدّد على “ضرورة إجراء الاستحقاق بموعده، إذ لا يجوز وتحت أي ظرف تعطيله، لأن مفاعيل هذا الأمر ستكون كبيرة، وهو بمثابة إطباق على القرار الوطني المستقل”.

وفي سياق متصل، تجري عملية اقتراع المغتربين في نهاية الأسبوع، وكما المخاوف من تطيير الانتخابات، ثمة مخاوف من التلاعب بنتائج انتخابات الاغتراب، خصوصاً وأن فريق السلطة لم يُخف يوماً محاولاته العبث في هذه الانتخابات، خوفاً من نتائجها.