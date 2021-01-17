مرضى "كورونا" في لبنان يتعالجون في مواقف السيارات

مرضى كورونا يتلقون علاجهم في مدخل أو كافيتريا أحد المستشفيات أو حتى موقفه المخصص للسيارات، صور طبعت المشهد ‏الوبائي في لبنان خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما تجاوز عدد الإصابات اليومي الـ5 آلاف في وقت ترزح فيه المستشفيات تحت ثقل ‏الأزمة الاقتصادية، وتعاني من نقص بالأسرّة والمعدات والطواقم الطبية‎.‎

تعكس هذه الصور على قساوتها “جزءاً من الواقع وليس كلّه، فالمشهد الحقيقي أسوأ بعد” حسب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة ‏سليمان هارون، إذ إن “الأسرة كلها مشغولة في الأقسام المخصصة لمرضى كوفيد – 19″، فضلاً عن امتلاء أقسام الطوارئ، ولا يوجد ‏في المستشفيات الخاصة سرير واحد لا لمريض كورونا ولا غيره، وهناك العشرات من المرضى يتنقلون من مستشفى إلى آخر بحثاً ‏عن سرير، فالواقع أنّ مستشفيات لبنان تخطّت طاقتها الاستيعابيّة‎.‎

يشير هارون في حديث مع “الشرق الأوسط” إلى أنّ المستشفيات الخاصة ضاعفت خلال الشهر الماضي عدد أسرّتها المخصصة ‏لكورونا لتصل إلى 600 سرير عناية فائقة (هناك 220 سريراً في المستشفيات الحكومية) و1100 سرير عادي، وأنّ هذا أقصى ما ‏يمكن أن تقوم به، إذ إنها لا تستطيع تحمّل تجهيز المزيد من الأسرة في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بسبب فقدان العملة ‏الوطنيّة قيمتها، فضلاً عن تخلف الدولة عن تسديد مستحقات المستشفيات المتراكمة. وكان لبنان سجل أمس 5872 إصابة و41 حالة ‏وفاة، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 249158 وعدد الوفيات إلى 1866‏‎.‎

ويوضح هارون أنّ توسعة أقسام كورونا جاءت على حساب الأقسام الأخرى، فالمستشفيات الخاصة أجّلت معظم العمليات والمراجعات ‏غير الطارئة واكتفت بتسيير ما هو طارئ ولا يحتمل التأجيل‎.‎

ومن المشاكل التي تعاني منها المستشفيات الخاصة أيضاً النقص بالطواقم الطبية ولا سيما في عدد الممرضات والممرضين، الأمر ‏الذي يعود إلى “سوء التقدير عند عدد من المستشفيات، إذ لم تعمل ومع بدء انتشار وباء كورونا على توظيف وتدريب المزيد من ‏الممرضات والممرضين، بل على العكس عمد بعضها ومع الأزمة الاقتصادية إلى الاستغناء عن عدد كبير منهم”، حسب ما ترى نقيبة ‏الممرضات والممرضين ميرنا ضومط‎.‎

تشير ضومط في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّه وقبل نهاية عام 2019 كان عدد الممرضين والممرضات العاملين حوالي 9 ‏آلاف ولكن منذ ذلك الوقت حتى اليوم أصبح أكثر من 40 في المائة منهم إما بلا عمل أو بنصف دوام، هذا فضلاً عن هجرة ما يقارب ‏من 600 ممرضة وممرض إلى الخارج، حيث توافرت لهم فرص عمل برواتب وحوافز أفضل بكثير مما تقدّمه مستشفيات لبنان، ولا ‏سيما أن قيمة رواتب العدد الأكبر منهم باتت لا تتجاوز الـ100 دولار شهرياً رغم أن حياتهم معرّضة للخطر بشكل يومي‎.‎

وتذكّر ضومط بأنّ هناك 1500 ممرض وممرضة أصيبوا بكورونا منذ بداية الوباء حتى اليوم، هذا فضلاً عن وفاة أربع. ودعت ‏ضومط المستشفيات إلى فتح باب التوظيف ولو متأخراً أمام الممرضين والممرضات، ولا سيما أنّ هناك 1200 خريج جديد يمكن ‏تدريبهم حتى يساهموا بمكافحة الوباء الذي بات يهدد الجميع في لبنان‎.‎

وفي السياق نفسه، كان نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف أعلن وفاة 11 طبيباً حتى الآن بكورونا، فضلاً عن وجود 25 طبيباً ‏في العناية الفائقة، وما لا يقل عن 300 طبيب في الحجر، ما يزيد الضغوطات على الطاقم الطبي الذي خسر أصلاً 500 طبيب ‏هاجروا إلى دول خليجية أو أوروبيّة والولايات المتحدة حيث وجدوا فرص عمل أفضل، مشددا على ضرورة إيجاد ضمانات للطبيب ‏اللبناني حتى لا نصل إلى مرحلة لا نجد فيها طبيباً.

هذا وكانت أزمة شح الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء (يتجاوز الـ8 آلاف ‏حالياً)، وكذلك الإجراءات المصرفيّة أدّت إلى نقص في المعدات الطبية في المستشفيات بسبب عدم قدرتها على تأمين ثمن استيرادها ‏بالدولار الجديد تماماً كما حال عدد من الأدوية‎.‎