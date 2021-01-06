fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

مسؤولو لبنان يتسلون بأرواح الناس

منذ 57 دقيقة
لبنان التعبئة العامة

لبنان التعبئة العامة

الجمهورية
A A A
طباعة المقال

رفضت ‏شركة “فايزر” سابقاً كل المحاولات اللبنانية السابقة لتوفير اللقاحات التي طلبها لبنان من اجل مواجهة جائحة كورونا، مُشترطة توقيع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير الصحة العامة، لاعتبار أيّ عقد يمكن ان يوقّع معها صالحاً يوفّر للبنانيين اللقاحات التي طلبتها المراجع المعنية في منتصف شهر شباط، إذا وصلت في الموعد المتوقع.

وفي تعليق ساخر قال أحد اعضاء اللجنة الطبية المكلّفة ملف كورونا لـ”الجمهورية” ما مفاده “لا تكرهوا شيئاً لعله خير لنا، فإنّ حصول لبنان على اللقاحات بعد ان تكون قد جرّبتها أكثر من 100 دولة في العالم قد يكون خيراً للتعاطي معها قياساً على التجارب الدولية التي ستعيشها الدول التي وَفّرتها لشعوبها، والتعلّم من أخطائها والافادة من تجاربها على نوعية الدواء وفاعليته، انطلاقاً من دراسة الحالات التي يمكن ان تثبتها التجارب الدولية”.

    المزيد من الصحافة

    ميشال عون
    عون لن يتراجع عن 3 معايير حكومية
    جبران باسيل
    باسيل يريد حكومة “على ذوقه”
    النائب عاصم عراجي
    عراجي: لإجراءات أقسى مع دفع تعويضات للطبقات الفقيرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تزايد حالات كورونا يؤدي لفرض حظر جديد للتجوال
    الإقفال العام ابتداءً من الخميس … والمطار مفتوح
    حزب الله
    حزب الله يخلي مواقع عسكرية بشكل مفاجئ في سوريا
    تساقط الشعر مؤشر خطير لعدة أمراض
    منها عصير البصل … علاجات منزلية فعالة لمحاربة تساقط الشعر