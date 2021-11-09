في اطار البحث عن ضوء في النفق، أو ثغرة يمكن التسلل منها كان ترقب لنتائج زيارة الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، والذي وصفت مصادر متابعة زيارته عبر “الأنباء” الإلكترونية بالاستطلاعية، إلا أنه شدد على ضرورة السعي للخروج من الازمة بمواقف جدية، مبدياً الاستعداد لزيارة السعودية ان اقتضى الأمر، ولفت إلى ان هناك فكرة طرحت حول عقد جلسة للجامعة العربية على صعيد المندوبين لبحث الملف اللبناني.

وتشير معلومات “الأنباء” إلى أنّ مساعي زكي لن تنجح في معالجة الأزمة الدبلوماسيّة مع دول الخليج، لأن الأمر يتوقف على القرارات اللبنانية. وتلفت المعلومات إلى أن المسؤولين اللبنانيين حاولوا الحصول من زكي على موقف مطمئن بأنه بحال استقال قرداحي يمكن للسعودية التراجع عن قرارها، لكن المسؤولين تبلغوا بأنه لا وجود لأي إجابة بخصوص هذا الأمر.