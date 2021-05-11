مشاهد الرفوف وطوابير السيارات أمام المحطات يعكس الواقع المرّ

مشاهد الرفوف الفارغة في محال بيع المواد الغذائية، وطوابير السيارات أمام محطات المحروقات، تعطي صورة واضحة عن واقع البلد وأيامه القادمة، وعن الذل الذي يعيشه المواطنون بفعل إمعان البعض المعروف مواقعاً ودوراً في منع قيام حكومة جديدة تتولى عبر الإصلاحات فتح باب المساعدات للبنان، هذه المساعدات التي أعلن سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف أنها “جاهزة تنتظر فقط تطبيق الخطوات الإصلاحية”.

لكنّ المعنيين بتشكيل الحكومة لم يحركهم بعد كل هذا الإذلال اليومي للناس، ولا كل تلك الفرص المهدورة لمنح اللبنانيين أملاً بوقف التدهور والتهور.

مصادر سياسية تحدثت عن إتصالات جرت بعيداً عن الأضواء للخروج من المأزق ومحاولة تحريك الأمور باتجاه تشكيل حكومة بأقل الخسائر الممكنة، لأن الوضع في ظل التسويات الإقليمية القائمة لم يعد تسمح ببقاء البلد من دون حكومة، خاصة مع فشل حكومة تصريف الأعمال في معالجة الأزمات التي تنذر بالإنهيار الشامل.