مصادر سياسيّة: هل باتت الأمور المُلحّة مجرّد وجهة نظر؟

تحولت دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء غداً الاثنين موضع رفض لبعض الكتل النيابية، وعلى رأسها تكتل “لبنان القوي” الذي اتّهم ميقاتي بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية.

واستغربت مصادر سياسية “كيف يستمر هذا الفريق منذ ثلاثة أشهر بتعطيل الانتخابات الرئاسية وإطالة أمد الشغور الرئاسي باعتماده خيار الورقة البيضاء ليزيد من حدة الانقسامات السياسية وإعادة خلط الأوراق والتحالفات القائمة وقلبها رأسًا على عقب”، وسألت: “هل كل ذلك يحافظ على صلاحيات رئيس الجمهورية؟”.

وسألت عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية، “عمّا إذا باتت الأمور الملحة التي تخص معيشة اللبنانيين مجرد وجهة نظر، وإلى متى يريدون من هذا الشعب البائس والمغلوب على أمره أن ينتظر، وأن تبقى مشاكله معلقة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية او تشكيل حكومة، ولماذا لم يبادر هذا الفريق او غيره إلى اعتبار انتخاب رئيس الجمهورية اولوية يجب البت به قبل أي شيء آخر?”.