مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط”: العفو الخاص مرتبط بالظروف التي عمت البلاد

أوضح مصدر قضائي أن طرح العفو الخاص كان مرتبطاً بالظروف التي عمت البلاد، لا سيما المخاوف من انتشار «كورونا» في السجون المكتظة، لافتاً إلى أن الموضوع أُهمل في ذلك الوقت بسبب اتجاه القوى السياسية نحو مناقشة العفو العام، وإعطائه الأولية.

وأشار المصدر لـصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم كانت قد حضرت الملفات قبل الجلسة البرلمانية الماضية، لكن القوى السياسية أعطت أولوية للعفو العام، لافتا إلى أن بعض القوى السياسية حاولت تقديم اقتراحات أخرى، مثل تخفيض العقوبة، والعفو عن الأشخاص الذين قضوا فترة زمنية من محكوميتهم، وهو يشبه العفو الخاص، لكنه سقط في النقاشات أيضاً.

ونفى المصدر القضائي المخاوف من «انتقائية» في العفو الخاص، قائلاً إن المعايير التي وضعتها الوزيرة في اقتراحها كانت موضوعية وواضحة جداً، وجرى نقاش حول ما إذا كان يشمل الباقي من محكوميتهم 3 أشهر أو 6 أشهر أو ثمانية أشهر، كما جرى نقاش حول من يطالهم العفو ما إذا كانوا قد قضوا 80 في المائة من محكومياتهم، علما بأن الأولوية كانت للمرضى منهم والذين يعانون من أمراض مزمنة بسبب تهديدات “كورونا”.