ملف ترسيم الحدود بانتظار مفاوضات فيينا ‏

أعطى حادث “فيدرال بنك” أمس في الحمرا صورة أخرى عن معاناة ‏المواطنين ما يؤكد أهمية الإسراع في إيجاد الحلول للأزمات الاجتماعية ‏في البلد رغم الاهتمام بالمسائل الكبرى كاستحقاق انتخاب رئيس جديد ‏للجمهورية أو مسألة ترسيم الحدود البحرية، التي عزا نائب رئيس مجلس ‏النواب الياس بو صعب تعثر المفاوضات بشأنها إلى العدوان الاسرائيلي ‏في الضفة الغربية وقطاع غزة. ‏

واستبعدت مصادر متابعة لمفاوضات الترسيم، في اتصال مع “الأنباء”، ‏أن يكون ما يجري داخل فلسطين المحتلة هو السبب المباشر لتجميد ‏مفاوضات الترسيم، فالمسألة برأي المصادر أبعد بكثير من أحداث غزة ‏والضفة، معتبرة أن المسار الذي تسلكه عملية الترسيم مرتبط بشكل ‏مباشر بمفاوضات فيينا التي لا تزال غير محسومة بعد.‏

ورأت المصادر أن مفاوضات فيينا صعبة ومعقّدة، ومن الطبيعي أن ‏تنعكس على المنطقة بشكل عام وعلى لبنان بشكل خاص، وتأتي من ‏ضمنها عملية ترسيم الحدود.‏