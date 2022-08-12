الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
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ملف ترسيم الحدود بانتظار مفاوضات فيينا ‏

منذ 35 دقيقة
ترسيم الحدود

ترسيم الحدود

الأنباء
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أعطى حادث “فيدرال بنك” أمس في الحمرا صورة أخرى عن معاناة ‏المواطنين ما يؤكد أهمية الإسراع في إيجاد الحلول للأزمات الاجتماعية ‏في البلد رغم الاهتمام بالمسائل الكبرى كاستحقاق انتخاب رئيس جديد ‏للجمهورية أو مسألة ترسيم الحدود البحرية، التي عزا نائب رئيس مجلس ‏النواب الياس بو صعب تعثر المفاوضات بشأنها إلى العدوان الاسرائيلي ‏في الضفة الغربية وقطاع غزة. ‏

واستبعدت مصادر متابعة لمفاوضات الترسيم، في اتصال مع “الأنباء”، ‏أن يكون ما يجري داخل فلسطين المحتلة هو السبب المباشر لتجميد ‏مفاوضات الترسيم، فالمسألة برأي المصادر أبعد بكثير من أحداث غزة ‏والضفة، معتبرة أن المسار الذي تسلكه عملية الترسيم مرتبط بشكل ‏مباشر بمفاوضات فيينا التي لا تزال غير محسومة بعد.‏

ورأت المصادر أن مفاوضات فيينا صعبة ومعقّدة، ومن الطبيعي أن ‏تنعكس على المنطقة بشكل عام وعلى لبنان بشكل خاص، وتأتي من ‏ضمنها عملية ترسيم الحدود.‏

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