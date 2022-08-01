الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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منحى سياسي جديد للراعي... المسايرة لم تعد مُجدية

منذ ساعة واحدة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

الأنباء
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جدد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي رفع الصوت بوجه تعطيل تشكيل الحكومة فقال: “لا يمكننا أن نسلم بإغلاق ملف تشكيل حكومة جديدة وكأن الحكومة مجرد تفصيل في بنيان النظام، ما نخشاه أنه إذا عجزت القوى السياسية عن التشكيل فستعجز غدا عن انتخاب رئيس للجمهورية”.

كلام الراعي وصفته مصادر بكركي في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية بأنه “يندرج في سياق المنحى السياسي الجديد الذي قرر الراعي اعتماده في التخاطب مع المسؤولين بعد تيقّنه بأن سياسة المسايرة وتدوير الزوايا لم تعد ذات جدوى، بل يجري استثمارها من قبل البعض لمآرب شخصية وكأن مهمة الراعي تنطلق من توزيع الهدايا المجانية على المسؤولين عن مصالحهم الخاصة فقط وغير مسؤولين عن هذا الوطن الذي وصل الى ما وصل اليه”.

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