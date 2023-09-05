منصوري: اللقاءات مع المسؤولين السعوديين جيدة جداً

كشفت مصادر المعلومات عن محادثات “واعدة” أجراها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لا سيما مع محافظ المصرف المركزي السعودي.

وعُلم أنّ اجتماع منصوري مع محافظ المصرف المركزي السعودي تضمّن طلباً لبنانياً للحصول على مؤازرة سعودية، وتنشيط الاستثمارات المالية المشتركة. وفيما رفض الجانبان الحديث عن التفاصيل، يُنتظر أن تتّضح في الأسابيع المقبلة نتائج زيارة منصوري إلى المملكة، خصوصاً أنّ الايجابية تظهّرت في لقاءاته مع مسؤولي صندوق النقد العربي وحكّام المصارف العربية الذين أبدوا اهتماماً بمسار لبنان المصرفي والمالي.

وعُلم أنّ زيارات ستحصل إلى لبنان في الأسابيع المقبلة، واتّفاقات أوليّة لعقد مؤتمرات ماليّة في بيروت في المرحلة المقبلة من شأنها مؤازرة المصرف المركزي اللبناني في خطواته لاستعادة الثقة الداخلية والعربية بالمسار المالي اللبناني الذي أُصيب بأزمة حادّة منذ سنوات، ويحتاج إلى انعاش يبدأ بإقرار قوانين إصلاحية.

وأوضح أن “إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة”، مشيراً إلى أنه “لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر”. داعيا إلى الإسراع في إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف بعد إعادة تقييم أوضاعها، لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

وكشف أن “حجم الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً”، مشيراً إلى أن “الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية”.

وأعلن منصوري أن البنك المركزي ينوي توفير منصّة تداول جديدة من خلال “بلومبرغ”.وسيكون هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل هذا الأسبوع. وهذه المنصة تُسهّل تحويل الليرات إلى دولار.

وأكد رداً على سؤال أن السعودية تلعب دوماً دوراً ايجابياً في حل الأزمة المالية اللبنانية، لكنه اعتبر أن أساس حل الأزمة هو من لبنان ويجب أن ينهي لبنان مشروع الاصلاحات في أقرب فرصة ممكنة.

وقال منصوري لـ”اللواء” في اتصال، أنه سيعود إلى بيروت يوم الخميس المقبل، وأن لقاءاته حتى الآن مع المسؤولين السعوديين عن القطاع المالي جيدة جداً.