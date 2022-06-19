من هو الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة؟

كشف النائب بلال الحشيمي عن اجتماع يُعقد غداً الاثنين مع زملائه النواب المستقلين، كاشفاً في اتصال مع “الانباء” الالكترونية أن الاتجاه يميل الى تسمية الرئيس ميقاتي باعتباره الأنسب في الوقت الحاضر “لأنه لا يمكن تسمية شخص لا يمتلك الخبرة في هذه الفترة القصيرة”، مضيفاً “ربما تصبح الأمور أسهل بعد الاستحقاق الرئاسي اذ لم يبق سوى أربعة أشهر، فماذا يمكن ان يفعل من لا يملك الخبرة فنكون في ظل حكومة تصريف اعمال ورئيس مكلف فتضيع الطاسة وتتشتت المسؤوليات”، ملمّحاً الى امكانية حصول تبديل في بعض الوزراء في الحكومة الحالية من ٥ الى ٦ وزراء يجري استبدالهم بوجوه جديدة.

وقال حشيمي: “بين الاسماء المتداولة يبقى ميقاتي الأوفر حظاً”، سائلاً: “كيف يحل ميقاتي عقدة جبران باسيل الذي بدأ بوضع الشروط بقصد الفوز ببعض الحقائب الدسمة فهل يخضع ميقاتي لهذه الشروط وكيف سيتعامل معها؟”، داعياً الى عدم الاطالة وتشكيل حكومة اليوم قبل الغد لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار.

أيام فاصلة اذا ستكون اللقاءات فيها مكثفة لتحديد اسم الرئيس المكلف الجديد، في حين تبقى هموم الناس تتصدر الأولويات والبوصلة التي يجب ان تتبعها القوى السياسية لإنقاذ ما تبقى من هذا البلد.