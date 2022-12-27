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من يعطل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية؟

منذ ساعة واحدة
القصر الجمهوري في بعبدا

القصر الجمهوري في بعبدا

الأنباء
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اتهم النائب السابق جوزيف اسحق فريق الممانعة بأنّه يقوم بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية باستخدامهم الورقة البيضاء.

وقال في حديث إلى جريدة “الأنباء” الالكترونية: “لا حل الا بالتزام الدستور والحضور الى المجلس وتأمين النصاب وانتخاب أي كان رئيساً للجمهورية”، واصفاً “مطالبة التيار الوطني الحر بالسلّة المتكاملة بأن الهدف منها تعقيد الأمور، فالحل برأيه يبدأ بالاتفاق على عقد جلسات متتالية حتى انتخاب الرئيس لكن مع الأسف أن بري وفريق ٨ أذار لم يقتنعوا بعد حتى الآن بفكرة الجلسات المتتالية”.

واستغرب إسحق “هذه الاندفاعة تجاه بكركي من قبل الرئيس السابق ميشال عون والنائب جبران باسيل والالتزام بالحضور الى الصرح البطريركي من دون الالتزام بمواقف سيد الصرح، الذي يطالب بإلحاح انتخاب رئيس الجمهورية قبل كل شيء، فأقلّه يجب الالتزام بما يريده الراعي وما يريده اللبنانيون لكن ما نراه هو العكس تماماً وما يفعلاه يقتصر على المواضبة على زيارة بكركي وتعطيل انتخاب الرئيس”.

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