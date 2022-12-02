مهزلة انتخاب الرئيس: كتل تلوّح بالمقاطعة!

وصفت مصادر سياسية جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بالمهزلة، وسألت عبر “الانباء” الالكترونية “بأي حق يتم التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي بهذه الخفة وكأن البلد في أحلى أيامه؟”.
النائب سجيع عطية الذي لوّح باسم تكتل الاعتدال الوطني بمقاطعة جلسات الانتخاب اذا استمرت الامور على هذا النحو، لفت في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “موضوع المقاطعة قيد البحث داخل التكتل، وهناك نقاش جدي بيننا كنواب لأننا لا نستطيع ان نستمر بهذه الدوامة”، التي وصفها “بالمسرحية المملة. لذلك يجب أن نفعل شيئا”، مضيفا أن “التكتل على تواصل مع باقي الكتل النيابية لاتخاذ الموقف المناسب، وما إذا كان هناك إمكانية للاتفاق حول شخصية معينة تتوفر فيها مواصفات الشخص المطلوب”.
وحول امكانية قيام رئيس مجلس النواب نبيه بري بمبادرة جديدة بهذا الخصوص، أشار عطية إلى أن “بري يجري اتصالات مع كافة القوى السياسية بعيدا عن الإعلام. فلا يمكن بقاء الوضع على ما هو عليه وكل فريق متمترس بمكان معين”، مشددا على الاستمرار بالضغط على كل القوى السياسي.
من جهته أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى لـ “الأنباء” الإلكترونية انه “من المفترض ان نتصرف كتكتل جمهورية قوية ضمن الاصول لنرى ما إذا كان لدى نواب 8 آذار حس وطني لتغيير هذه الصورة بعد ان سئم منها الناس لدرجة اليأس”، مقللا في الوقت نفسه من احتمال حصول أي تغيير، وأضاف: “أمنيتنا حصول حوار جدي بهذا الشأن، ونحن قلنا لماذا لا يحصل حوار جدي تحت قبة البرلمان، مع الاشارة الى اننا لا نريد توافق على رئيس جمهورية كما في السابق، بل نريد التوافق على الهدف اولا وبعدها يصبح الاسم نتيجة، لأن ثوابت اللبنانيين تتركز على الكيان وعلى السيادة والجيش. فمن غير المعقول فتح حوار على قاعدة هذا طويل وذاك قصير”.
وحول كلام النائب انطوان حبشي في المجلس النيابي ورميه الكرة في ملعب الرئيس بري، قال متى انه “كلام نابع من القلب ومداخلته لها طابع وطني صرف. فالرئيس بري يرصد تحركات كل النواب لدرجة تجعله يحصي انفاسهم فكيف يقبل اثناء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ان يقترع 30 نائبا من ثنائي أمل وحزب الله ثم يخرجوا من القاعة قبل عد الأصوات والتصويت للورقة البيضاء، فأين حس المسؤولية؟”، وسأل متى: “هل البلد بألف خير للتصرف بهذه الطريقة؟”.